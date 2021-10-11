Завершивший карьеру российский боксер Александр Поветкин рассказал, что думает о выступлении Александра Усика.
«То, что Усик величайший сейчас – это однозначно. Если возьмет еще пояс, то точно будет величайшим русскоязычным боксером в истории. Да, Костя Цзю был очень классный боксер, но сейчас номер один – Александр Усик, конечно же», – приводит слова Поветкина Sport24.
  • 25 сентября Усик победил британца Энтони Джошуа единогласным решением судей и получил титул объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.
  • Александр Поветкин закончил карьеру 27 марта 2021 года.
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