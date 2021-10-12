Российский боксер Артур Бетербиев узнал следующего соперника в поединке за пояса чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.

17 декабря на арене в Монреале Бетербиев встретится с американцем Маркусом Брауном, сообщает твиттер компании Top Rank.

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В профессиональной карьере Бетербиева – 16 побед в 16 боях. Браун провел 25 поединков, в 24 из которых победил, а в одном уступил.

В последнем поединке Артур Бетербиев победил немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде.

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