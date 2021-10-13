Александр Усик победил Энтони Джошуа и забрал три пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF. Тайсон Фьюри защитил от Деонтея Уайлдера пояс организации WBC. А в чем вообще разница и какой из ремней самый крутой?

Первой появилась Всемирная боксерская ассоциация (WBA). Она основана в 1921-м и сначала называлась Национальной, а во Всемирную переименовалась в 1962 году. В тот момент WBA считалась монополистом в мире бокса, но год спустя появился Всемирный боксерский совет (WBC). Его основали 11 национальных организаций, пожелавшие зарабатывать больше – тогда и зародилась привычное словосочетание «чемпион по версии». Если боксер забирал сразу два пояса, он считался Абсолютным чемпионом мира, сегодня чтобы обладать таким званием, нужно взять три пояса из четырех.

Александр Усик Фото: Getty Images

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В 1983-м появилась Международная боксерская федерация (IBF), а пять лет спустя – Всемирная боксерская организация (WBO). Обе организации не сразу завоевали влияние. Первый пояс стал ценным, когда его в 1984-м примерил Ларри Холмс, а WBO – только в нулевых, когда организация начала проводить топ-бои, например, поединки братьев Кличко. Весь профессиональный бокс держится на зарабатывании денег, именно поэтому организаций так много, у каждой есть свой пояс, и объединять их в один никто не планирует.

В чем внешние отличия поясов? У WBA он изготовлен из черной кожи, центральная часть сделана из олова с позолотой и украшена полудрагоценными камнями. По бокам – медали из полированной латуни. Чемпион имеет право сохранить пояс, если заплатит 760 долларов. Пояс WBO выполнен из коричневой кожи. На позолоченной медали – изображение земного шара и красного круга, в который вписан боксерский ринг. За этот пояс чемпу придется заплатить 660 долларов.

Пояс WBC сделали из темной зеленой кожи и украсили керамикой ручной работы. Позолоченную медаль изготовили в Мексике, по окружности располагаются флаги стран, входящие во Всемирный боксерский совет. По бокам – фотографии Мохаммеда Али и Джо Луиса. Этот пояс самый дорогой – 820 долларов. Пояс IBF выполнен из красной кожи, на верхней части медали – орел, вокруг контура земного шара нанесены надписи. Каждый чемпион имеет право выгравировать на боковых накладках все, что пожелает. Стоимость пояса – 750 долларов.

Какой титул круче? Вопрос уже давно так не стоит. Порядок защит и поединков определяется промоутерами и отчасти второстепенными поясами, которых много в каждой организации. Главная цель – стать Абсолютным чемпионом мира – в тяжелом весе в данный момент это Александр Усик. Поэтому если украинец защитит титулы в реванше с Джошуа, бой с Тайсоном Фьюри – вопрос времени.

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