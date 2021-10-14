Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал возможное завершение.
«У меня остался один поединок по контракту с Top Rank и ESPN. Сейчас я не думаю о боксе, а дальше посмотрим, что будет. Я не знаю, нужно ли мне еще драться. Дело не в деньгах или защите титулов. Я хочу вставать по утрам, делать небольшие тренировки и наслаждаться своей жизнью. У меня нет никаких целей в боксе, я сделал все и выиграл все. Я всегда буду чемпионом WBC, WBA, WBO и IBF – это закреплено в истории», – приводит слова Фьюри The Telegraph.
- Тайсон Фьюри провел 32 поединка – в 31 он победил, еще 1 завершил вничью.
- В последнем бою Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.
Бокс
Чьи пояса круче, Усика или Фьюри? Разбираемся в отличиях
Бокс
Бетербиев определился с соперником и датой следующего боя
Бокс
Поветкин: «Усик может стать величайшим русскоязычным боксером»