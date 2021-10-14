Авторитетное издание ESPN опубликовало обновленный рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий. После победы над Энтони Джошуа украинский тяжеловес Александр Усик поднялся с девятого места на пятое.
Лидером рейтинга остался мексиканец Сауль Альварес, в топ-10 также попал украинский боксер Василий Ломаченко.
  • 1 (1). Сауль Альварес;
  • 2 (1). Теренс Кроуфорд;
  • 3 (1). Наойя Инуэ;
  • 4 (6). Тайсон Фьюри;
  • 5 (9). Александр Усик;
  • 6 (4). Эррол Спенс;
  • 7 (5). Теофимо Лопес;
  • 8 (7). Джош Тейлор;
  • 9 (8). Василий Ломаченко;
  • 10 (10). Хуан Франциско Эстрада.
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  • Рейтинг формируется голосованием журналистов.
  • Александр Усик завоевал титул объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.
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