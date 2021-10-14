Авторитетное издание ESPN опубликовало обновленный рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий. После победы над Энтони Джошуа украинский тяжеловес Александр Усик поднялся с девятого места на пятое.

Лидером рейтинга остался мексиканец Сауль Альварес, в топ-10 также попал украинский боксер Василий Ломаченко.

1 (1). Сауль Альварес;

2 (1). Теренс Кроуфорд;

3 (1). Наойя Инуэ;

4 (6). Тайсон Фьюри;

5 (9). Александр Усик;

6 (4). Эррол Спенс;

7 (5). Теофимо Лопес;

8 (7). Джош Тейлор;

9 (8). Василий Ломаченко;

10 (10). Хуан Франциско Эстрада.

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Рейтинг формируется голосованием журналистов.

Александр Усик завоевал титул объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

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