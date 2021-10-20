23-летний боксер Илья Медведев убил ножом дикого медведя в Тюменской области. Животное напало на спортсмена и двух его спутников, когда они возвращались с рыбалки на реке Иртыш.

Как сообщает телеграм-канал Shot , медведь убил 48-летнего мужчину, а затем набросился на боксера, который несколько раз ударил дикого зверя ножом. Спортсмен убил медведя, но получил серьезные раны. Во время борьбы с диким животным Медведев серьезно пострадал, получив раны головы и конечностей. Третий рыбак не пострадал – он доставил Медведева на лодке до медицинского пункта. Сейчас боксер в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Илья Медведев – мастер спорта по боксу.

В июле 2019-го он взял золото на чемпионате Вооруженных сил России в весовой категории до 64 кг.

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