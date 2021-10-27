Экс-чемпион мира Энтони Джошуа высказал мысли о тактике на реванш против обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александра Усика.

«Раньше самым очевидным решением было выйти в ринг и использовать свои природные способности, но со временем я начал думать, что хочу улучшать области, в которых я был раньше слабее. Это определенно не потерянное время, я узнал разные полезные вещи, важность финтов или разницу между атакой и контратакой. Я просто раскрыл себя в прекрасной науке бокса.

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Но в этом бою стало понятно, что стили делают поединки, а я выбрал неправильный стиль. Я не имею в виду, что в следующий раз выйду и буду драться как сумасшедший, но у меня есть определенные сильные стороны, которые доставят ему и другим много проблем. У меня сейчас только одна мысль про реванш – это война. Я готов выйти в ринг и сделать этому парню очень больно», – цитирует Джошуа Boxing Scene

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