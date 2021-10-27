В воскресенье, 24 октября, грандиозная церемония открытия на белградской «Штарк Арене» ознаменовала начало 21-го Чемпионата мира по боксу среди мужчин AIBA. С 24 октября по 6 ноября более 500 боксеров из более чем 88 стран примут участие в том, что обещает стать самым зрелищным соревнованием в истории Чемпионата мира по боксу AIBA.

Новые весовые категории, увеличенный призовой фонд, Кубок Вэла Баркера

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21-й Чемпионат мира по боксу AIBA обещает стать наиболее захватывающим. Более 500 спортсменов будут соревноваться в 13 весовых категориях. Это больше, чем когда-либо прежде, что значит, что мы можем ожидать равных матчей. Новая система жеребьевки больше не будет отдавать предпочтение лучшим боксерам, объединяя их с более слабыми соперниками в начале турнира. Теперь даже на ранних стадиях будут интересные и равные матчи, а потому неудивительно, что некоторые из фаворитов будут выбывать на ранних стадиях.

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Ввиду количества участников в некоторых категориях каждый боксер должен пройти четыре или пять матчей, чтобы получить шанс на медаль. Мы в праве ожидать захватывающие матчи и непредсказуемые результаты, которые не оставят равнодушными поклонников бокса во всем мире.

AIBA позаботилась о том, чтобы у боксеров была правильная мотивация - медалисты разделят 2,6 миллиона долларов. Этот призовой фонд на сегодняшний день является самым большим среди всех любительских соревнований по боксу, проводимых AIBA. Кроме того, медали выполнены полностью из чистого золота, серебра и бронзы, а чемпионы получат пояса.

Запоминающаяся церемония открытия

Зрители на белградской «Штарк Арене» (где также пройдут все предстоящие матчи) наслаждались поистине зрелищной церемонией открытия. Спектакль продемонстрировал историю бокса. От греческих и римских кулачных боев до 648 г. до н.э., когда кулачные бои были добавлены к древним Олимпийским играм. От первого организованного боксерского поединка в 1681 г. и до 19 века, когда бокс превратился в соревновательный вид спорта и вновь появился на Олимпийских играх. в 1904 г.

Первый Чемпионат по боксу AIBA прошел в Гаване, на Кубе, в 1974 году, и с тех пор AIBA остается организатором наиболее важных боксерских мероприятий. Второй Чемпионат мира был также организован в Белграде в 1978 году, и сербская столица удостоилась чести стать первым городом, дважды принимавшим это фантастическое соревнование. Бойцы из бывшей Югославии выиграли шесть серебряных и одну бронзовую медаль еще в 1978 году. Сегодня сербские боксеры стремятся повторить этот успех, надеясь, что местные болельщики помогут им дойти к подиуму победителей.

Капитаны каждой из национальных команд несли свои национальные флаги и были радостно встречены толпой. Была также представлена специальная команда AIBA Fair Chane, участники которой были вынуждены покинуть свои страны из-за конфликтов, что показало, что AIBA также заботится о тех членах боксерской семьи, которые переживают тяжелые времена.

В своем выступлении президент AIBA Умар Кремлев сказал, что организация много работала, чтобы сделать 21-й Чемпионат мира лучшим в истории. Это связано не только с призовым фондом, Кубком Вэла Баркера, медалями и поясами, но и с честными условиями, новыми весовыми категориями и правилами, которые гарантируют, что каждый получит шанс показать миру результаты многих лет тяжелых тренировок.

Помимо президента Кремлева, с речами выступили сербский министр молодежи и спорта Ваня Удовичич, президент сербской ассоциации бокса Ненад Боровчанин и легенда бокса Рой Джонс-младший, а также несколько других представителей AIBA. После выступлений состоялось множество артистических представлений, посвященных боксу как виду спорта, в сопровождении местных групп и знаменитостей, вызвавших восторг публики на «Штарк арене» и телезрителей, смотревших прямую трансляцию по сербскому национальному телевидению.

Белград — (вновь) мировая столица бокса

Как было ранее объявлено во время празднования Международного дня бокса в августе, Белград был выбран местом проведения Чемпионата мира по боксу AIBA во второй раз. Раньше Белград был столицей бокса еще в 1978 году, когда это мероприятие принимала бывшая Югославия. Это делает сербскую столицу единственным городом в истории, который неоднократно принимал Чемпионат мира AIBA. Как сказал в своем выступлении министр молодежи и спорта Сербии Ваня Удовичич, это огромная честь для Сербии.

«Чемпионат мира AIBA и Международный день бокса - прекрасные возможности для развития этого вида спорта в Сербии. AIBA будет сотрудничать с Сербской ассоциацией бокса для дальнейшего продвижения этого вида спорта. Венцом этого сотрудничества станет Сербский национальный боксерский центр, который соберет местные таланты и, есть надежда, станет инкубатором будущих чемпионов», - заявил президент Сербской федерации бокса Ненад Боровчанин.

«Бокс учит нас не только тому, как наносить удар, но и тому, как держать удар, и как вставать с пола и продолжать честную борьбу. Он учит нас стоять перед нашими противниками и смотреть им прямо в глаза. Он учит нас никогда не жульничать и не бить ниже пояса и никогда не бить наших противников со спины. Бокс учит нас никогда не сдаваться и всегда прилагать все усилия как на ринге, так и в жизни. Это не жестокий бой, бокс - это форма искусства».

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