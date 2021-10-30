Определился следующий соперник блогера Джейка Пола. Популярный ютьюбер проведет боксерский поединок с Томми Фьюри, сводным братом легендарного чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри.

Бой состоится 18 декабря пройдет на арене Amelie Arena в Тампе. Поединок продлится восемь раундов по три минуты и будет продаваться по системе pay-per-view (плата за просмотр). 22-летний Томми Фьюри – профессиональный боксер, он провел семь поединков, четыре из которых выиграл нокаутом. Также Томми участвовал в реалити-шоу Love Island.

Ad

Бокс В Белграде открылся аматорский Чемпионат мира по боксу среди мужчин 27/10/2021 В 19:33

В случае поражения Томми его ждут не только насмешки от Джейка, но и жестокое наказание от Тайсона. «Если Томми не справится, я сам уволю его из бокса. Если он не одолеет блогера с ютьюба, надо просто забыть о боксе. Если Томми не сможет победить Джейка Пола, мне придется изменить его фамилию», – сказал Тайсон в интервью ютьюб-каналу Boxing Social.

«Я предложил Фьюри сменить имя на Томми Лошара или вложить 500 тысяч долларов из своего кошелька, если он проиграет. Он согласился изменить свое имя. Думаю, он ценит деньги больше, чем свою фамилию», – цитирует Джейка Пола Марк Раймонди в твиттере.

«Джейк Пол должен будет усвоить важный жизненный урок. Это мой мир, ему здесь не место. Я не один из этих парней ММА или баскетболистов, с которыми Пол дрался раньше. Я боксировал всю свою жизнь, это другой уровень. Спасибо моему промоутеру Фрэнку Уоррену, Most Valuable Promotions и Showtime за предоставленную мне возможность закрыть рот этому клоуну раз и навсегда», – приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Джейк Пол Фото: Getty Images

Джейк Пол зарекомендовал себя как восходящую звезду бокса. Блогер провел четыре боя, три из них выиграл нокаутом. Первым соперником Пола-младшего стал коллега-блогер AnEsonGib, затем Джейк отправил на канвас баскетболиста Нейта Робинсона. После непрофессиональных представителей единоборств Пол взялся за бойцов ММА: он отправил в нокаут экс-чемпиона ONE Championship Бена Аскрена и победил раздельным решением бывшего чемпа UFC Тайрона Вудли.

Вудли требовал у Пола реванш – блогер согласился с условием, что боец сделает тату с надписью «Я люблю Джейка Пола». Тайрон не сразу, но выполнил требование, однако Пол не поверил, что татуировка настоящая.

Старший брат Джейка, Логан Пол, тоже планирует супербой. После схватки с Флойдом Мэйуэзером следующим соперником Логана может стать Майк Тайсон

А вот Тайсон Фьюри, похоже, уже ничего не хочет. Победитель Деонтея Уайлдера подумывает о завершении карьеры.

Бокс Джошуа: «С Усиком выбрал неправильный стиль. В реванше будет война» 27/10/2021 В 10:40