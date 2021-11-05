Плант рос в одном из самых неблагополучных городов США. Уровень бедности в Ашленд-Сити на 6% выше среднего показателя по стране. Там же остро стоит проблема с наркотиками. На 2017-й год в городе проживало 2635 человек – 64 из них умерли от передоза. Мама будущего боксера, Бет Плант, тоже страдала зависимостью, а ребенком Калеб продавал наркотики, чтобы в семье хоть немного водились деньги. Отец парня, Ричи, пытался оградить его от перспектив стать драгдилером, и в девять лет Калеб занялся боксом: Плант-старший построил для сына подобие спортзала.

Это место с трудом напоминало боксерский зал. На стене висела тяжелая сумка, которая выполняла роль груши, а ринг был обозначен лентой, приклеенной на пол. Во время спаррингов канатами для него служили дети – они вставали на ленту и сцепляли руки.

Ad

Бокс Новый соперник Джейка Пола – брат Тайсона Фьюри. Бой уже скоро 30/10/2021 В 15:35

Бокс засосал Планта – из увлечения спорт перерос в дело жизни, и спустя 11 лет Калеб стал резервистом Олимпийской сборной США. Еще через год у 20-летнего боксера и 19-летней девушки Карман Жан Бриско-Ли родилась дочь Алия. Девочка появилась на свет с неизвестным тяжелым заболеванием. Ребенок страдал аномалией мозга: у нее случались припадки сотни раз на дню. Из-за дефекта у девочки отсутствовали моторные навыки: она не могла сидеть, держать голову, сжимать руки и есть. Но у истории происходившего с Алией Плант есть две версии: отца и матери. И они разительно отличаются.

Версия Планта

Алия ела через трубку, проведенную к желудку. Плант вспоминал, что давал ей восемь разных лекарств два раза в день и делал уколы в ногу. «Не было и дня, чтобы Алия пережила меньше 150 припадков. Несколько раз, когда мне приходилось обнимать ее, смотреть ей в глаза, я чувствовал: «Вау, она видит меня, действительно смотрит на меня. Такое случалось, возможно, пять раз за 19 месяцев. Все остальное было как в тумане. Казалось, она не знала, где находится и кто я», – говорил боксер.

Девочке нужно было посещать врача восемь раз в неделю. Плант жил вместе с ней в больнице, несмотря на соревнования и тренировочные сборы – он просыпался, ходил в зал, возвращался к ребенку, затем шел на вторую тренировку, после чего снова отправлялся в больницу. Домой Калеб заходил раз в пару дней, чтобы взять свежую одежду. Такой график выработался у него во время любительской карьеры и продолжился после перехода в профессионалы.

Плант побеждал ради дочери – другого выбора не было. Мать ребенка ушла с работы, чтобы круглосуточно ухаживать за дочкой, поэтому семья рассчитывала только на доход с поединков в тот момент совсем неизвестного боксера. Калеб выиграл пять боев подряд – до шестого Алия не дожила.

«У меня планировался бой в Филадельфии, а ее снова подключили к аппарату жизнеобеспечения. Было очень страшно, она еле держалась. Когда на следующий день я проснулся, ситуация только ухудшилась, потому что врачи сказали: «Мистер Плант, мы думаем, что вам не следует уезжать, потому вашей дочери не станет в ближайшее время». После этих слов я отменил бой.

Калеб Плант Фото: Getty Images

Она уходила очень медленно. Я подошел к ней и сказал: «Это были долгие 19 месяцев, и я знаю, что ты устала. Если тебе надоело и с тебя довольно, твой папа поддержит тебя, я буду здесь». Подумал, что лучше всего оставить работать систему жизнеобеспечения до пяти, чтобы близкие могли добраться туда и попрощаться. Но после того, как я поговорил с ней, врачи сказали: «Она скоро уйдет».

Я попросил их вынуть из нее все трубки и помыть. Эти трубки и провода были с ней всю жизнь, и я не хотел, чтобы это осталось в наших последних воспоминаниях о ней. 29 января 2015 года в 10:55 утра я сел рядом, и она испустила последний вздох», – рассказывал Плант.

Всего через месяц после смерти Алии боксер снова испытал потрясение – погибла его мать. 51-летнюю Бет везли в машине скорой помощи, где у нее внезапно случился приступ агрессии. Водитель остановился и вызвал полицию. Когда приехал помощник шерифа, Бет вытащила из рюкзака нож и подошла к офицеру – тот выстрелил, потому что женщина не реагировала на призывы бросить клинок.

«Я очень скучаю по маме. Она была милой и чудесной дамой. Она боролась с демонами, и некоторые оказались сильнее, чем хотелось бы. У нее были недостатки, как и у всех людей, но мы все еще поддерживали связь и очень любили друг друга», – вспоминал Плант.

Он вернулся в ринг всего через пять недель после смерти дочери и победил техническим нокаутом, а в январе 2019-го, за 16 дней до четвертой годовщины, стал чемпионом мира в суперсреднем весе по версии IBF. Плант выиграл единогласным решением – после объявления ринг-анонсера он упал на колени и заплакал. «Я работал для этого всю жизнь, 17 лет подряд. Похоронил свою дочь, пытаясь получить этот пояс. Пообещал ей, что стану чемпионом мира и принесу этот титул, и именно это я и сделаю, когда вернусь в Теннесси», – сказал Плант сквозь слезы.

Спустя несколько дней в инстаграме Калеба появилось фото – боксер принес пояс чемпиона мира на могилу дочери. «Отец всегда должен сдерживать данное ребенку обещание, независимо от того, насколько оно велико», – написал боксер под фото.

Версия бывшей девушки

В этой истории почти не нашлось места матери Алии, Карман Бриско-Ли. Девушка не понимает, почему из Планта сделали героя. Ее рассказ сильно отличается от истории Калеба. По словам Бриско-Ли, она очень волновалась перед родами. Первая беременность в возрасте 19 лет – девушка боялась, что останется с ребенком одна.

Плант в тот момент выступал по любителям и собирался на очередной турнир. Роды Бриско-Ли планировались на 8 мая, а соревнования – на 9-е. Карман переживала, что процесс начнется уже после положенного срока, когда Калеб уедет. Девушка уверена, что спортсмен был готов пропустить рождение ребенка ради турнира.

«Он сказал, что не пропустит бой, поэтому я умоляла врача стимулировать роды. Доктору не слишком понравилась идея, но в итоге они спровоцировали роды 6 мая, а Алия появилась на свет 7-го. Он уехал той же ночью», – вспоминала Бриско-Ли.

Роды длились изнурительные 23 часа. Казалось, все в порядке, но 10 мая Карман узнала, что дочь тяжело больна. Она осталась наедине с жуткой новостью. «Знаю, что вы, вероятно, видели статьи, в которых он рассказывал, как сел в комнату, полную врачей, и обнаружил, что Алия не выживет. Это на 100 процентов неправда, потому что он был в отъезде», – утверждает Бриско-Ли.

Девушка поспешила сообщить ужасную новость Калебу – боксер расстроился и проиграл бой. Позже отец Планта обвинил в произошедшем Карман, якобы она не вовремя принесла плохую весть. Ричи Плант заявил, что девушке следовало подождать и позвонить после поединка.

Бриско-Ли уволилась с обеих должностей менеджера в магазинах Family Dollar и Ashcroft and Oak Jewelers, чтобы заботиться об Алии круглосуточно. По словам девушки, ей приходилось преодолевать многие проблемы в одиночку из-за тренировок Планта и его боксерской карьеры. Иногда она обижалась на парня, но понимала, что его карьера обеспечивает им пропитание.

Однако со временем Бриско-Ли увидела, как меняется Калеб. Боксер стал отстраненным и самовлюбленным. Девушка чувствовала, что отношения закончились, но пара держалась ради дочери. Карман разочаровалась поведением Планта на похоронах Алии. По ее мнению, Калеб больше беспокоился о внешности, чем о душевном и эмоциональном состоянии матери своего ребенка.

«После того, как Алия скончалась, он пошел покупать костюм для похорон. В это время я искупала, одела и положила в гроб нашу дочь. Со мной была лучшая подруга вместо Калеба. Вы знаете, как выглядит похоронное бюро. Мне пришлось вернуться в комнату и увидеть другие тела, лежащие на столах, а затем забрать оттуда ребенка и подготовить ее к собственным похоронам. Я знала, что все уже кончено», – говорила Карман.

Калеб Плант Фото: Getty Images

Девушка обвиняла Планта в приукрашивании истории и присвоении ее цитат. Плант описывал, как врачи затащили его в маленькую белую комнату, когда сообщили о скорой кончине дочери – Бриско-Ли утверждает, что формулировку боксер позаимствовал из ее воспоминаний в одном из сообщений в фейсбуке. Боксер заявлял, что разговаривал с дочерью перед смертью наедине, но Бриско-Ли утверждает, что и это ложь. Девушка отметила – Калеб никогда не оставался вдвоем с Алией. Карман не помнит момента, когда рядом не было бы ее.

Плант полностью исключил Бриско-Ли из всех воспоминаний об Алие – девушке больно, что историю смерти дочери превратили в промо-материал. Она уверена: если память об Алие и следует использовать, то только чтобы помочь другим пережить подобную трагедию.

Калеб Плант – чемпион IBF. А в чем разница между поясами? Разбираемся тут.

Плант неплохо общается с Тайсоном Фьюри, мужчины даже вместе тренировались. Объясняем, есть ли у Усика шансы забрать у Тайсона пояс WBC.

БУДЕТЕ СМОТРЕТЬ БОЙ КАНЕЛО – ПЛАНТ? Да, это же главное события в боксе! Да, интересный поединок! Нет, там не на что смотреть Нет, жду трилогию Канело с Головкиным

Бокс В Белграде открылся аматорский Чемпионат мира по боксу среди мужчин 27/10/2021 В 19:33