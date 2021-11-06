В конце 1990-х промоутер Джим Рапп и менеджер Боб Джарвис работали над первым в истории межгендерным боем между Мартином О'Мэлли и Кристи Мартин. О'Мэлли был опытным любителем, который недавно перешел в профи, а Мартин считалась одной из лучших девушек-боксеров мира. Договориться не удалось, но Рапп все же воплотил идею в жизнь спустя несколько лет.

Американка Маргарет Макгрегор согласилась на поединок с Гектором Моралесом. В тот момент Макгрегор победила в трех схватках подряд – она не сомневалась, что готова побить мужчину. Моралес только дебютировал в профессиональном боксе – в последний момент его смутило, что придется бить даму. Он снялся с боя, а на замену выскочил канадский боксер Лой Чоу, который тренировался в лагере Гектора.

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Маргарет Макгрегор и Лой Чоу Фото: Getty Images

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Параметры спортсменов были примерно похожи, но девушка оказалась намного выше. К бою 36-летняя Макгрегор подходила с ростом 167 см и весом 59 кг, а 33-летний Чоу – 155 см и 57 кг. Бой одобрил Департамент лицензирования штата Вашингтон, который несколькими годами ранее взял обязанности распущенной комиссии штата по боксу. Официальные лица заявили, что у них нет полномочий предотвращать поединок в соответствии с законами штата о гендерном равенстве. За согласие провести бой с женщиной люди обвиняли Чоу в мизогинии и опасались за здоровье Макгрегор. Сам канадец предсказал, что нокаутирует девушку.

Поединок состоялся 9 октября 1999 года в Сиэттле. Девушка в красном топе и золотых шортах вышла под аплодисменты и песню Джеймса Брауна This Is a Man's World. Макгрегор не просто на равных дралась с боксером-мужчиной: весь поединок она доминировала над мешковатым и угловатым азиатом. Трое судей оценили четырехраундовый поединок 40-36 в пользу Макгрегор. На поединке в «Мерсер Арене» собрались 2768 зрителей – многие жаловались, что пришли смотреть на рубилово, а увидели мисматч. 10-унцевые перчатки Макгрегор раз за разом долетали до Чоу, а канадец большую часть поединка укрывался и жаловался судьям.

Маргарет Макгрегор и Лой Чоу Фото: Getty Images

На пресс-конференции после боя Макгрегор сказала, что Чоу – не самый сильный ее соперником. Такой чести она удостоила девушку-боксера Лейлу Маккартер. Чоу оправдал поражение высоким кровяным давлением. Боксер заявил, что оно достигло пика, 185 на 115, прежде чем он принял лекарство. «Я чувствовал себя нехорошо. Не думаю, что меня избили. Пару раз я ей хорошенько вмазал». На вопрос, что доказал этот поединок, Чоу ответил с улыбкой и неуместной дерзостью: «Он доказал, что женщина не может причинить вред мужчине».

Оба соперника занимались не только боксом. Лой Чоу трудился жокеем на ипподроме, а Макгрегор работала ландшафтным дизайнером. При этом в интервью девушка рассказывала, что сидела в тюрьме и лечилась в реабилитационных центрах для наркозависимых. Возможно, поэтому карьера яркой спортсменки закончилась вскоре после поединка. В 1999-м Макгрегор провела еще два боя и ушла из спорта с рекордом 5-1. А Чоу больше никогда не дрался, поражение от Маргарет стало для него третьим. При этом мужчина не победил ни разу.

В Польше провели межгендерные бои по правилам ММА, и там девушки оказались не такими крутыми, как Маргарет Макгрегор.

Совсем скоро Сауль Альварес подерется с Калебом Плантом. Бой – такой же мисматч, как Макгрегор – Чоу, но судьба Планта потрясает: он потерял 19-месячную дочь.

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