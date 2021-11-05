Сауль Альварес и Калеб Плант проведут объединительный бой за титул абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC , WBA Super и WBO во втором среднем весе.

Расклады перед боем

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Калеб Плант станет уже третьим соперником Канело в 2021 году. В феврале мексиканец победил турка Авни Йилдырыма, а в мае разнес Билли Джо Сондерса – оба боксера отказались продолжать бой в третьем и восьмом раундах соответственно. Чтобы стать абсолютным чемпионом во втором среднем весе, Саулю осталось победить Планта, и американец не должен стать для него серьезной проблемой.

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Сауль Альварес – Калеб Плант Фото: Getty Images

Профессиональный рекорд Калеба – 21 победа и ни одного поражения, но соперники Планта – сильно ниже уровнем, чем у Канело. В начале карьеры боксер из Теннесси дрался с совсем откровенными мешками, и лишь однажды одолел ранее непобежденного, когда как у Альвареса уже восемь таких скальпов в коллекции.

Котировки букмекеров

Аналитики заранее похоронили Планта: на его победу дают коэффициент 7,60. Никто не сомневается в Канело, о чем говорит смешной кэф 1,10. Ставить на победителя в таком мисматче бессмысленно: даже досрочное завершение поединка оценивается всего в 1,45, поэтому резоннее предугадать диапазон раундов, в котором победит Альварес. Например, триумф мексиканца с четвертого по шестой оценивается в 5,20.

Сауль Альварес – Калеб Плант Фото: Getty Images

Гонорары

Согласно Boxing News 24, боксеры поделят бюджет в размере 50 млн долларов. Конечно, не поровну: Альварес получит 40 млн, а Плант – 10 млн.

Где смотреть

Объединительный бой за титул абсолютного чемпиона состоится в ночь на 7 ноября в Лас-Вегасе. В прямом эфире его покажет телеканал «Матч ТВ», начало трансляции намечено на 4:00 по московскому времени.

Калеб Плант – спортсмен с непростой судьбой. За один год он потерял мать и полуторагодовалую дочь.

Одним из возможных следующих соперников Канело называют Артура Бетербиева. Но пока у российского боксера другие планы.

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