Сауль Альварес победил Калеба Планта – в таком исходе сомневался, возможно, только сам Плант. Тем удивительнее, что Калеб показал конкурентный бой, сдав лишь в чемпионских раундах.

Канело не спешил демонстрировать преимущество в классе – он постепенно наращивал темп и не стенснялся пропускать. Три или четыре раунда из 11 точно можно записать в актив Планту, американец классно уходил от ударов соперника и контратаковал. Но непонятно, как Калеб собирался побеждать: в течение всего боя Альварес вел по ударам, а нокаутирующей опасности в панчах Планта для Сауля не было совсем.

Ad

Сауль Альварес Фото: Getty Images

Бокс Жестко избила мужчину. Как прошел 1-й межгендерный бой в 1999-м ДЕНЬ НАЗАД

Нокаут лишь в 11-м раунде не должен смущать. Канело отправил оппонента в нокдаун, а когда почувствовал кровь, ускорился раза в три и не оставил шансов Планту. Мексиканец стал чемпионом мира и доказал, что во втором среднем весе ему делать нечего – пора подниматься.

В полутяжелом весе Канело придется прилично поднабрать, зато соперники его ждут класснее, а бои – конкурентнее. Альварес уже бился за пояс в полутяжелом весе: в конце 2019-го он разобрал Сергея Ковалева и пока ни разу не защитил пояс WBO. Из самых интересных соперников за этот титул – украинец Александр Гвоздик, но есть две более достойные кандидатуры на супербой.

Артур Бетербиев побил Гвоздика два года назад, и сейчас бой Канело с россиянином – самый вероятный для мексиканца в полутяжелом весе. Оба уже заочно согласны встретиться. Перед боем с Плантом Канело заявил, что не считает бой с Бетербиевым сумасшедшей идеей. «Мне нравится этот вариант, ведь я люблю вызовы. Люблю драться с более крупными мужиками, ведь я знаю, что делать против них в ринге. Так что они мне удобны», – сказал мексиканец.

У Бетербиева было меньше энтузиазма: «Я, конечно, не против таких боев, но у меня нет такого, чтобы днями и ночами мечтал о таком поединке. Если говорить о спортивной составляющей, то меня сильнее мотивировала бы возможность стать абсолютным чемпионом в моем или каком-то другом весе». Но не стоит сомневаться, что с претендентами в своем весе Артур заработает меньше, чем поединком с Альваресом.

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Другой вариант для Сауля – Дмитрий Бивол. Шансы чемпиона мира по версии WBA существенно ниже: он пока не побеждал по-настоящему серьезных соперников, последние пять поединков закончил решением и менее популярен, чем Бетербиев. Но промоутер Эдди Хирн полагает, что все минусы Бивола могут обернуться в его пользу, и именно он первым получит возможность зарубиться с Канело. Мексиканец захочет стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, и оптимальным вариантом станет Дмитрий. Хирн уверен, что Сауль рассматривает питерского боксера следующим соперником, но для начала ему нужно победить Джона Райдера.

Саулю по силам и Бетербиев, и Бивол, и тем более Геннадий Головкин, трилогии с которым все так хотят. Мексиканец не станет выходить на третий бой – подняться в весе действительно намного интереснее. Вряд ли Канело боится проиграть Головкину, скорее просто не видит смысла еще раз выяснять, кто действительно сильнее – мексиканца вполне устроило решение большинства судей во втором поединке.

Калеб Плант достойно рубился с Канело. Американец запомнится публике не только зрелищным поединком, но и трагичной жизненной историей: после тяжелой болезни у него умерла маленькая дочь.

А в тяжелом весе Джошуа вовсю готовится к реваншу с Усиком. Британец уже сделал выводы и понял, почему проиграл украинцу.

КТО ДОЛЖЕН СТАТЬ СЛЕДУЮЩИМ СОПЕРНИКОМ КАНЕЛО? Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Александр Гвоздик Камару Усман Джейк Пол Геннадий Головкин

Бокс Плант – непобежденный боксер. Но Канело хочет испортить статистику ВЧЕРА В 14:27