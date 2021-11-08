После двух недель захватывающих боев на переполненной белградской «Штарк Арене» 6 ноября завершился 21-й Чемпионат мира по боксу среди мужчин AIBA. Стали известны победители сразу в тринадцати весовых категориях, что больше, чем когда-либо прежде. И это только одна из причин, почему Чемпионат мира по боксу среди мужчин AIBA 2021 года был самым крупным и, возможно, лучшим на сегодняшний день.

За грандиозным открытием 24 октября последовали две недели захватывающих матчей и некоторых удивительных результатов. Боксерам было за что побороться, ведь призовой фонд составил 2,6 миллиона долларов. Победители получили медали из чистого золота, чемпионские пояса и солидные денежные призы - 100 000 долларов за каждое первое место.

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Этот Чемпионат мира AIBA был уникальным, поскольку впервые Кубок Вэла Баркера был вручен лучшему участнику турнира, кубинцу Энди Крусу Гомесу, выступающему в полусреднем весе. Раньше Кубок Вэла Баркера был зарезервирован для лучшего боксера Олимпийских игр, но в этом году именно Чемпионату мира по боксу среди мужчин AIBA выпала честь награждать этим престижным трофеем.

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В этом году на Чемпионате мира также участвовала команда AIBA Fair Chance, в которую вошли боксеры из стран, раздираемых кризисом и войной. Команда AIBA Fair Chance позволила этим спортсменам соревноваться и показать себя в лучшем свете. За упорство в таких суровых обстоятельствах все они были признаны чемпионами в категории AIBA Fair Play Moment 2021, и получили награды, врученные Габором Дереганом из Международного комитета по честной игре.

Президент AIBA Умар Кремлев поздравил всех чемпионов и участников, отметив их храбрость, силу, уважение и дружбу, а также поблагодарив их за участие и представление своих стран на 21-м Чемпионате мира по боксу среди мужчин AIBA.

Помимо организации соревнований в своей столице, Белграде, являющимся единственным городом, принимавшим Чемпионат мира по боксу среди мужчин AIBA дважды (впервые в 1974 году), Сербия добилась еще одного успеха. Боксер в полутяжелом весе, Владимир Мирончиков, завоевал бронзу, что является первой медалью Сербии на крупных соревнованиях по боксу среди мужчин за последние 26 лет.

В целом, Чемпионат мира по боксу среди мужчин AIBA в Белграде в 2021 году стал огромным успехом и шагом в правильном направлении для Международной любительской ассоциации бокса в целом. Чемпионат мира, как и представивший его Международный день бокса, является частью усилий AIBA, прилагаемых с целью возвращения статуса руководящего органа в боксе на Олимпийских играх. Возможно, даже в Париже в 2024 году.

Подобные соревнования не только идут на пользу репутации AIBA, но и делают бокс в целом очень привлекательным. Они показывают, что бокс - это гораздо больше, чем просто драка, и что все боксерское сообщество - это большая семья, поддерживающая каждого из своих членов, независимо от уровня их навыков.

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