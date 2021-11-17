Австралийский боксер Тим Цзю, сын экс-абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, выиграл 20-й бой подряд.

17 ноября на Qudos Bank Arena в австралийском Сиднее Цзю-младший провел поединок с японским боксером Такеши Иноуэ. На кону стояли чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.

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Бой продлился все 12 раундов. 27-летний Цзю одержал победу единогласным решением судей – 120-107, 119-108, 120-107. Помимо завоевания двух титулов Тим является официальным претендентом на пояс чемпиона WBO в первом среднем весе, которым владеет аргентинский боксер Брайан Кастаньо.

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Выходу австралийского бойца русского происхождения в ринг предшествовало целое пиротехническое шоу под песню «Thunderstruck» группы AC/DC. Чтобы побить Иноуэ, Цзю спустился буквально с небес – на специальной гидравлической платформе.

Такеши Иноуэ потерпел второе поражение в карьере при 17 победах. За несколько часов до боя из лагеря японского боксера поступила жалоба на перчатки Цзю. Об этом в твиттере написал журналист Бен Дэймон: «У нас драма с перчатками! Сторона Иноуэ жалуется на перчатки Цзю. Большая драма в раздевалке».

В итоге 31-летний Иноуэ настоял на замене перчаток. Неоднозначный прецедент прокомментировал Костя Цзю: он заверил, что на его сына ситуация с заменой перчаток совершенно не повлияет.

«Это маленький фрагмент. Я не знаю, почему [разрешили поменять перчатки], можно было встать в штыки. Существуют определенные договоры на бои, когда обговариваются перчатки, их заранее просматривают и выбирают. Почему они захотели сейчас поменять… Тимофей уже много лет работает в своих перчатках Everlast, а перчатки его соперника я даже не помню», – сказал Цзю в эфире «Матч ТВ».

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Замена перчаток действительно не помогла Иноуэ: Цзю доминировал в ринге на протяжении всего поединка, а в 12-м раунде японец даже побывал в нокдауне. Сразу по окончании боя Иноуэ был доставлен в госпиталь. Фото поверженного японца в первые минуты после поединка опубликовал в твиттере журналист Бен Дэймон.

Тим Цзю наслаждался победой над Иноуэ и ярко прокомментировал ее итог. Австралийский боксер русского происхождения по-прежнему не проигрывает на ринге.

«Я бил его постоянно. Ты видишь, его лицо разбито. Завтра он вообще заплывет весь. Я просто получал удовольствие от боя. В Ньюкасле ребята сумасшедшие, но в Сиднее – просто вау!» – приводит «Чемпионат» слова Цзю-младшего после боя.

Главной неожиданностью для Тима стала выносливость японца – боксер удивился, что Иноуэ продолжал стоять на ногах после такого количества пропущенных ударов.

«Каждый раз, когда я его бил, не было никакой реакции. Я не знаю, как такое возможно. Но для меня это хорошо – непросто сокрушать всех за три раунда. Это было лучшее, что могло случиться. Все лучшие боксеры должны провести 12 раундов. До этого я нокаутировал всех за три-четыре раунда и, возможно, становился немного самоуверенным. Это был отличный опыт. Парень был кирпичной стеной. Можно ударить его чем угодно, а он не упадет. Даже тяжеловесы не смогли бы его уронить», - приводит слова Цзю РИА Новости со ссылкой на ABC.

Тим Цзю Фото: Getty Images

Также сын Кости Цзю дерзко бросил вызов действующему чемпиону WBO Брайану Кастаньо – он заявил, что не против провести бой с аргентинцем в России.

«Мне нужно быть более подготовленным, чем сейчас. Мне нужно убрать этих парней. Парни, заканчивайте свой медовый месяц и возвращайтесь в спортзал. Я иду за всеми вами, за каждым из вас. Я хочу, чтобы бой против Кастаньо состоялся в Америке. Хочу сделать то, о чем я всегда мечтал. Или привезите его в Австралию, в Россию», – сказал Цзю-младший.

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