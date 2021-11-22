Турнир этого года был крупнейшим из всех, так как он включал тринадцать весовых категорий, призовой фонд в 2,6 миллиона долларов, медали из чистого золота, чемпионские пояса и знаменитый Кубок Вэла Баркера, присужденный лучшему боксеру соревнования. Все бойцы были очень мотивированы, так как каждый из чемпионов был награжден чеком на 100 000 долларов, что также случилось впервые в истории.

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Включение дополнительных весовых категорий привело к большей частоте поединков, а пересмотренная система оценки результатов от рефери и судей означала, что даже фавориты вынуждены были прикладывать максимум усилий с самого начала соревнований. Из-за этого Чемпионат мира по боксу среди мужчин AIBA 2021 года стал самым масштабным и невероятно захватывающим. Толпа радовалась захватывающим матчам и непредсказуемым результатам на протяжении всего турнира, кульминацией которых стали последние два дня, когда и были коронованы 13 чемпионов.

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Чемпионат мира по боксу среди мужчин AIBA 2021 года в Белграде пользовался огромным успехом, и последний день был лишь своеобразной вишенкой на торте из двух недель, предшествовавших ему. AIBA показала, что у нее есть все необходимое, чтобы организовать честное соревнование и дать бойцам со всего мира возможность принять участие в таком фантастическом мероприятии. Дополнительным подтверждением тому стала команда AIBA Fair Chance Team с боксерами, которые по разным причинам не могли представлять свои страны и столкнулись с трудностями с попаданием на турнир с целью продемонстрировать свои навыки.

Энди Круз стал чемпионом мира в категории до 63.5 кг

Все аспекты турнира представили AIBA в хорошем свете, и это то, чем должно гордиться все боксерское сообщество. Мы не сомневаемся, что это станет основой для будущих соревнований, которые лишь укрепят этот успех, и что организация отличных мероприятий подобного рода, приведет к тому, что AIBA вновь станет руководящим органом по боксу на Олимпийских играх.

Бокс Боксер рассек бровь соперника. После гонга они тепло обнялись 8 ЧАСОВ НАЗАД