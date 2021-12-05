Мэр столицы Киева и экс-чемпион мира Виталий Кличко – известный автор разговорного жанра. С началом зимы Кличко-старший отметился очередной крылатой фразой. В Киеве выпал снег, начался гололед, и градоначальник предложил неожиданный способ борьбы со стихией.

«Всегда, когда снег, у нас Киев – сплошная корка. Все службы предупреждены, будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро, ночью, днем. То есть, все подготовлены, ждем», – заявил Кличко.

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Глава украинской столицы предложил киевлянам чаще пользоваться общественным транспортом и пообещал, что в этом случае жители будут меньше времени проводить в пробках и сэкономят время. Кроме того, он напомнил о необходимости поменять летние шины на зимние.

Ранее Кличко советовал киевлянам «готовиться к земле», рекомендовал «греть воду, если горячей не будет» и анонсировал «встречу с погибшими воинами». Главным перлом боксера стала цитата «Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

Этой зимой в Украине впервые за 20 лет ожидаются веерные отключения электроэнергии.

Виталий Кличко – чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO (1999-2000) и WBC (2004-2005).

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