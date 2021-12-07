Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF, украинский боксер Александр Усик рассказал о том, мог бы он сыграть в кино и какой персонаж подошел бы ему больше всего.

«Есть ли у меня потенциал в кино? Конечно. Вообще нескромный ответ. Я бы попробовал себя в разных ролях. Мог бы драму сыграть. Я не шучу. Мог бы комедию сыграть. Дурачка мог бы сыграть хорошо, прямо шизонутого-шизонутого. Но в конце фильма оказалось бы, что я играю и весь этот сценарий я придумал. А я типа в дурке», – заявил Усик.

Ad

В последнем бою Усик решением судей победил британца Энтони Джошуа.

Это была 19-я победа для Александра в 19 поединках.

Бокс «Шанс быть свободным». Как AIBA помогает боксерам из неблагополучных стран 2 ЧАСА НАЗАД

Виталий Кличко выдал новый перл . Бывший боксер, а ныне мэр Киева, опять жестко оговорился.

Сын Кости Цзю доминирует в ринге: у него 20 победа подряд и 2 титула. Он превзойдет отца?

Бокс «Будем посыпать дорогу снегом и чистить». Новый перл Кличко ВЧЕРА В 20:01