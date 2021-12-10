11 декабря в Екатеринбурге в КРК «Уралец» пройдет вечер бокса RCC Boxing Promotions. В главном поединке вечера подерутся российские бойцы – действующий чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBA Super Дмитрий Бивол и претендент на титул Умар Саламов.

Кто подерется в Екатеринбурге

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Бивол не выступал в России с 2017 года, он боксировал в США, где успел выиграть у Салливана Барреры, Айзека Чилембы, Жана Паскаля и других известных соперников. Дмитрий остается непобежденным боксером. Для Умара Саламова бой в Екатеринбурге станет главным в карьере на данный момент, к которому он шел 9 лет. Он был чемпионом мира по версии IBO, но сейчас попытается оспорить более значимый пояс.

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Что говорят Бивол и Саламов

Бивол: «Саламов – стоящий претендент, довольно техничный боксер. Высокий. Это серьезный претендент. Здорово боксировать дома. Понимаю, что мне, грубо говоря, нужно развивать карьеру в Америке, но также не забывать выступать дома, радуя боями мою (родную) публику».

Саламов: «Я готовлюсь к бою с первого августа, то есть уже четыре месяца, но я не готовился под Бивола, я готовился к бою с Джо Смитом. Мне пришлось немного поменять подготовку, но самое главное то, что я готов боксировать 12 раундов. Мы внесли небольшие изменения в план на поединок, вот и все».

Дмитрий Бивол Фото: Getty Images

Что показало взвешивание

Претендент на титул показал вес 79,37 кг, а Бивол подошел к бою с запасом – 79,00 кг.

Соглавный поединок

В соглавном поединке вечера второй номер рейтинга WBO Магомед Курбанов встретится с экс-чемпионом мира бразильцем Патриком Тейшейрой. Победитель боя станет первым номером WBO и выйдет на претендентский бой или на бой за титул чемпиона мира.

Где смотреть

Начало боя Бивол – Саламов не ранее 22:45 (Первый канал, весь боксерский вечер с 17:00 доступен на официальном ютьюб-канале RCC Boxing , Dazn).

Кто подерется в Англии

В ночь с 11 на 12 декабря состоится титульный поединок между Фирузой Шариповой из Казахстана и британкой Кэти Тэйлор. Вечер бокса в Ливерпуле организован промоутерской компанией Matchroom Boxing, на кону стоит целая россыпь чемпионских поясов, принадлежащих британке – WBC, WBA, WBO, IBF, а также пояс по версии издания The Ring. Бой Тэйлор – Шарипова входит в андеркард вечера, главным событием которого станет поединок британца Конора Бенна с американцем Крисом Алджиери в полусреднем весе.

Фируза Шарипова и Кэти Тэйлор Фото: Getty Images

Что сказали претендентки

Шарипова: «В боксе может случиться все, что угодно. Я знаю, что многие называют меня андердогом, но я готова доказать, что меня недооценивают, и 11 декабря я закончу год победой над Кэти Тэйлор. Я прилетела в Ливерпуль, чтобы завоевать сердца всего мира и отобрать у Тейлор ее пояса».

Тэйлор: «У меня никогда не было проблем с тем, чтобы мотивировать себя на обязательные защиты, потому что я знаю, что эти девушки также выходят на ринг за победой. Вы постоянно видите это в боксе – когда бойцы показывают слабые выступления и не могут удержать у себя пояс. Мне нельзя быть успокоенной, я это прекрасно понимаю. Мне никогда не бывает сложно сосредоточиться, даже когда вокруг так много шума о других поединках. Я полностью сосредоточена на предстоящем бое».

Что показало взвешивание

Поединок пройдет в весовой категории до 61,235 кг. Вес Шариповой составил 60,96 кг, Тэйлор – 60,83 кг.

Где смотреть

Начало боя Шарипова – Тэйлор состоится не ранее 23:45 по Москве. Прямая трансляция будет вестись на стриминговой платформе Dazn.

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