Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко проведет поединок в легком весе против представителя Ганы Ричарда Комми. Бой состоится в Нью-Йорке на «Мэддисон-сквер-гарден».

Расклады перед боем

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Ломаченко продолжает возвращение к большим боям после спорного поражения от Теофимо Лопеса. В поединке с американцем Василий проиграл все титулы – он владел поясом чемпиона мира по версии WBA Super и чемпиона мира по версии WBO. Спустя восемь месяцев Лома уверенно победил японца Масайоси Накатани, но не получил реванш от Лопеса.

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Василий Ломаченко Фото: Getty Images

Теперь ситуация украинского боксера осложнилась тем, что Лопес потерял пояса в поединке с Джорджем Камбососом, который вряд ли сразу захочет биться с Василием. Комми – промежуточная ступень, а следующей, вполне вероятно, станет реванш с Теофимо – только после этого боксер из Украины сможет рассчитывать на титульный поединок.

Нынешний соперник Ломаченко уступает ему в классе, а рекорд 30-3 не должен вводить в заблуждение – почти половину из выигранных поединков Комми провел против соотечественников из Ганы, об уровне которых мало что известно. Комми также бился с Теофимо Лопесом, но если Ломаченко уступил лишь спорным решением судей, то Ричард отлетел нокаутом уже в начале второго раунда.

Котировки букмекеров

Надо ли уточнять, что Ломаченко – безусловный фаворит поединка? Аналитики почти не сомневаются в победе украинца, коэффициент на такой исход стремится к единице, в то время как на триумф Комми кэф доходит до 9. В такой схватке стоит рассчитывать на нокаут, как в поединке ганца с Лопесом – нет сомнений, что Ломаченко по силам уронить Комми в первой половине боя. Например, с четвертого по шестой раунд – на такой исход можно поставить с коэффициентом 5,20.

Василий Ломаченко и Ричард Комми Фото: Getty Images

Гонорары

По информации Totalsportekboxing, Ломаченко гарантированно получит за встречу 750 тысяч долларов, но есть шанс, что его заработок увеличится: в зависимости от проданных трансляций боя по системе pay-per-view Ломаченко может заработать до 2 миллионов. Гонорар Комми составит 250 тысяч долларов. Его заработок может возрасти до 800 тысяч.

Взвешивание

Бойцы дерутся в легком дивизионе, где масса тела при взвешивании не должна превышать 61,235 кг. Перед поединком Ломаченко показал 60,96 кг, Комми – 60,87 кг.

Василий Ломаченко Фото: Getty Images

Полный кард вечера бокса

Василий Ломаченко (Украина) – Ричард Комми (Гана) – 12 раундов, легкий вес;

Джаред Андерсон (США) – Александр Тесленко (Канада) – 8 раундов, тяжелый вес;

Джош Бауза (США) – Майкл Уильямс мл. (США) – 8 раундов, первый полусредний вес;

Джеймс Уилкинс (США) – Хуан Тапиа (США) – 8 раундов, полулегкий вес;

Ксандер Зейес (Пуэрто-Рико) – Алессио Мастронунцио (Италия) – 6 раундов, первый средний вес;

Джо Уард (Ирландия) – Бриттон Норвуд (США) – 6 раундов, полутяжелый вес;

Кейшон Дэвис (США) – Хосе Зарагоса (Мексика) – 6 раундов, легкий вес;

Пабло Вальдес (США) – Хулио Сезар Санчез (Доминиканская республика) – 6 раундов, полусредний вес;

Келвин Дэвис (США) – Брайан Эммануэль Рамирез (США) – 4 раунда, полусредний вес;

Нико Али Уолш (США) – Рейес Санчес (Мексика) – 4 раунда, средний вес.

Где смотреть

Ориентировочное начало поединка – 6:00 (мск). Прямая трансляция начнется в 5:00 на канале «Матч ТВ». Также поединок покажет онлайн-кинотеатр MEGOGO.

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