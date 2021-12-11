11 декабря в Екатеринбурге компания RCC Boxing Promotions провела вечер бокса. Главном событии вечера стал бой за пояс WBA в полутяжелом весе между чемпионом Дмитрием Биволом и претендентом Умаром Саламовым.
Победу единогласным решением судей (119-109, 118-109, 118-110) одержал Бивол, который значительно превосходил соперника на протяжении всего боя.
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Дмитрий Бивол
Фото: Getty Images
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После этой победы статистика Бивола стала 20-0. Показатели Саламова – 26-8.
Для Дмитрия этот титульный бой стал восьмым в карьере. Петербуржец идет за рекордами заслуженных ветеранов. Больше него в титульных боях побеждали только Юрий Арбачаков (10), Сергей Ковалев (13) и Костя Цзю (14).
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