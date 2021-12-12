В ночь с 11 на 12 декабря в Ливерпуле состоялся титульный поединок между Фирузой Шариповой из Казахстана и британкой Кэти Тэйлор в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Matchroom Boxing.

На кону стояла целая россыпь чемпионских поясов, принадлежащих спортсменке из Ирландии – WBC, WBA, WBO, IBF, а также пояс по версии издания The Ring. В конкурентном бою Шарипова продержалась все 10 раундов, но проиграла Тэйлор единогласным решением судей: 98-92, 97-92 и 96-93.

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Для абсолютной чемпионки мира в легком весе эта победа стала 20-й в профессиональной карьере. Фируза не проигрывала больше пяти лет – с дебютного боя в профессионалах в мае 2016 года. Поражение от Тейлор стало для спортсменки из Казахстана вторым в карьере.

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Бой Тэйлор – Шарипова входил в андеркард вечера, главным событием которого стал поединок британца Конора Бенна с американцем Крисом Алджиери в полусреднем весе. Бенн добыл победу красивым нокаутом в 4-м раунде

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