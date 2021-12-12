Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко провел поединок в легком весе против Ричарда Комми. Бой украинца и представителя Ганы стал главным событием боксерского шоу в Нью-Йорке на «Мэддисон-сквер-гарден».
Поединок в весовой категории до 61,23 кг продлился все 12 раундов и завершился победой Ломаченко единогласным решением судей: 117-110, 119-108, 119-108. В седьмом раунде Комми побывал в нокдауне.
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Теперь на счету 33-летнего Ломаченко 16 побед (11 нокаутом) и два поражения. Для 34-летнего Комми поражение стало четвертым в карьере при 30 победах (27 нокаутом).
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