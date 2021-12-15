Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе 45-летний украинец Владимир Кличко провел спарринг на ринге.

Фрагмент тренировочного поединка опубликован на ютьюб-канале UkraineAtamansPRO, а сам боксер разместил пост в инстаграме. «В это время я продолжаю сражаться в буквальном смысле», – подписал фотографию Кличко.

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Ранее Владимир выражал желание вернуться на ринг, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, являющегося самым возрастным чемпионом-супертяжем. Он завоевал чемпионские титулы по версиям WBA и IBF в 45 лет. Сам же Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA и закончил карьеру в 2017 году.

Пока Владимир тренируется, его брат практикуется в разговорном жанре. Новый перл Виталия Кличко – он предложил посыпать дорогу снегом, а потом чистить

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