Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC и IBF Василий Ломаченко проведет защиту против представителя США Маркуса Брауна. Бой состоится в Монреале, в спортивном комплексе «Белл-центр».

Расклады перед боем

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Бетербиев проведет второй поединок за год – в марте 2021-го он финишировал русского немца Адама Дайнеса в 10-м раунде. Артур подерется фактически на домашней арене: он давно проживает в Монреале, поединок в Канаде станет для него 11-м, а конкретно в «Белл-центре» – пятым. Браун и на любой другой площадке шел бы жестким андердогом. Боксер по прозвищу Сэр пока не встречал серьезной оппозиции, но уже однажды проигрывал Жану Паскалю. В последнем поединке Браун уверенно перебил русского джорнимена Дениса Грачева, но вряд ли этот бой стоит рассматривать всерьез: в последних девяти поединках у Грачева восемь поражений.

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Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Котировки букмекеров

Аналитики не верят в Брауна и дают на его победу коэффициент 7,10. Кэф на Бетербиева совсем смешной, и делать ставку резоннее на исход поединка. Например, букмекеры полагают, что Бетербиев не станет затягивать и прикончит Брауна раньше, чем делал это в последних двух боях – если бой продлится меньше 9,5 раундов, сыграет ставка с коэффициентом 1,63.

Гонорары

Призовой фонд боя составляет 1,1 млн долларов, Бетербиеву достанется 70% этой суммы (773,5 тысячи), претендент удовлетворится 30% (331,5 тысяч).

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Взвешивание

Артур Бетербиев едва уложился в лимит весовой категории. Первая попытка прошла неудачно: россиянин даже разделся догола, но показал перевес в 90 грамм. Со второго раза боксер сделал вес, показав 79,3 кг. Весы под Брауном сразу отобразили приемлемые показатели.

Полный кард вечера бокса

Артур Бетербиев – Маркус Браун

Стиви Роллс – Кристофер Брукер

Мари-Иви Дикьяре – Синтия Лозано

Ян Пельерин – Франциско Ривас

Мовладдин Биярсланов – Алан Айяла Кризосто

Брендон Мур – Абраам Паскуаль

Мазлум Акдениз – Артуро Бустаманте

Батыржан Жукембаев – Хуан Хосе Мартинес

Где смотреть

Ориентировочное начало поединка – 6:00 (мск). Прямая трансляция начнется в 4:00 на канале «Матч ТВ».

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