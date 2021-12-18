К концу 2021-го не осталось сомнений, кто главная мировая звезда поп-бокса. Пока Логан Пол в унылом выставочном поединке сражался с Флойдом Мэйуэзером, Джейк подошел к третьему поединку в профи за год. И пусть старший брат подрался с величайшим, а младший – с бойцами ММА без ударной техники, больше медийного выхлопа получил именно Джейк.

Ортодоксальные фанаты не воспринимают Пола всерьез – смущают его бэкграунд и уровень оппозиции. Джейк – популярный блогер, который прославился начале 2010-х благодаря вайнам. За аккаунтом Пола-младшего следили больше 5 млн подписчиков – когда сервис Vine схлопнулся, Джейк перешел на ютьюб, где благодаря пранкам собрал 20 млн фолловеров.

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Джейк Пол Фото: Getty Images

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В старшей школе Пол успевал не только развивать блоги, но и заниматься спортом. Он участвовал в соревнованиях по борьбе, американскому футболу и баскетболу. «Я был конкурентоспособным всю жизнь. Возможность боксировать вернула старого Джейка Пола. Я просто влюбился в этот вид спорта. Победа в первом поединке – один из лучших моментов, который я переживал», – вспоминал парень.

Мать блогеров, Памела Степник, призналась, что сначала беспокоилась, когда сыновья занялись жестким видом спорта. Однако она согласилась с верностью выбора, когда увидела, что новое увлечение приносит мощный доход – еще больше, чем видео в интернете.

«Никогда не выбрала бы для детей карьеру боксера. Всегда думала, что Джейк будет заниматься спортом, но полагала, что футболом. Он счастливее, когда бокс есть в его жизни. У него хорошо получалось на ютьюбе, поэтому он просто продолжал, но не знаю, был ли он так счастлив. Он не закончил старшую школу, поэтому не участвовал в чемпионате штата по борьбе, а это было его целью. Многие не считают его профессиональным спортсменом, но они не знают его прошлого, видят в нем ютьюбера или актера. Люди недооценивают его способности», – говорила Степник.

Джейк пришел в бокс ютьюберов синхронно с братом: в феврале 2018-го блогер KSI вызвал Логана на поединок после победы над Джо Веллером. Ребята устроили мощный ивент, состоящий преимущественно из интернет-персонажей – среди них выделялся чемпион Европы по бегу Ричард Страчан. Джейк подрался в со-главном событии с младшим братом KSI Деджи Олатунджи. В поединке Логана судьи зафиксировали ничью, а Пол-младший так избил соперника, что угол выкинул белое полотенце.

За тот поединок Джейк заработал около 800 тысяч долларов – вероятно, ни за один любительский турнир не платили такие гонорары. В будущем гарантированные выплаты Пола-младшего не всегда будут расти. За поединок с баскетболистом Нейтом Робинсоном ему полагались смешные 600 (не тысяч) долларов, но на платных трансляциях Джейк поднял около 10 млн.

Менеджер Пола – бывший главный стратег и финансовый директор UFC Накиса Бидариан, который работал в промоушне в золотые времена пикового Макгрегора. Он устраивал поединки Джейка в Triller и совершил трансфер блогера на канал Showtime. Сам Пол уверен, что его бой с Конором станет реальностью благодаря хорошим отношениям Бидариана с менеджером ирландца Оди Аттаром. Единственное препятствие – Дэйна Уайт, который и слышать не хочет о братьях Пол.

Джейк Пол и музыкант MGK Фото: Getty Images

Джейк богат и без бокса – на развлекательном контенте он заработал больше 11 млн долларов. В отличие от большинства боксеров-новичков, он не голоден, но по-прежнему сохраняет мотивацию рубиться и доказывать. Этим Пол впечатлил главного тренера, бывшего тяжеловеса Би Джея Флореса. Он не переоценивает Джейка, но считает, что мир еще удивится от его способностей.

«Ничто не заменит тяжелую работу – она лучше таланта. После 16 месяцев совместных тренировок Джейк вошел в хороший ритм. Он делает такие вещи, какие не по силам другому парню с таким же опытом в боксе. Мы не балуемся, не расслабляемся. Я многого жду от Джейка, и он выкладывается на полную каждый день. Он не позволяет сторонним факторам отвлекать его», – рассказывал Флорес.

Би Джей Флорес и Джейк Пол Фото: Instagram

Когда братья Пол полностью погрузились в бокс, они переехали в Пуэрто-Рико – подальше от ночной жизни Лос-Анджелеса. Блогеры обосновались в Дорадо – однажды Джейк сидел дома на диване и радовался факту того, что здесь он дистанцирован от звезд соцсетей. Единственные селебы, кто живет в Дорадо – он сам и брат, чей дом стоит через дорогу.

После августовской победы над Тайроном Вудли Пол начал подготовку к Томми Фьюри уже в начале сентября. Лагерь мог пройти зря, когда выяснилось, что Томми снялся из-за травмы. К счастью, Вудли вышел на коротком уведомлении ради реванша, и Джейк продолжил тренироваться, чтобы в этот раз закончить схватку досрочно.

«Я тренируюсь шесть или семь дней в неделю. Бегаю спринты, а также трусцой по 8-11 км. Каждый день делаю тысячи отжиманий, пресс, упражнения для шеи. Боксирую, бью по тяжелому мешку и пневмогруше, спаррингую два-три раза в неделю против чемпионов мира, занимаюсь йогой, ем курицу и овощи. Я совершенно трезвый, мне разрешено заниматься сексом только раз в неделю! Я изучаю записи спаррингов, делаю растяжку, хожу на массаж и в сауну, принимаю ледяную ванну и делаю криотерапию», – хвастался Джейк.

Джейк Пол Фото: Instagram

Пол пригласил почти десяток спарринг-партнеров. Среди них – бывший чемпион в тяжелом весе Стив Каннингем, известный тем, что в 2013-м упал в нокаут от Тайсона Фьюри. Боец ММА Джейк Боствик знаком фанатам из России по двум боям в ACB. За карьеру он набил стыдноватый рекорд 18-10, а сейчас выступает на голых кулаках в Bare Knuckle. В Пуэрто-Рико он учил блогера двигаться в ринге, но из первого спарринга в Майами извлекать урок пришлось самому Боствику. «Мы провели три хороших раунда, он донес несколько ударов, а апперкотом рассек мне верхнюю губу!» Он меня опозорил, и я подумал: «Это еще что это за дичь?» – вспоминал боец первую встречу с блогером.

Не стоит думать, что Джейк набрал в лагерь первых попавшихся ребят. Шведский боксер Робин Сафар идет на серии из 14 побед и присутствует в лагере Джейка Пола не первый раз. «Чувствую, что когда мы спарринговали, он развивал IQ, пытался думать в ринге. Он хороший и амбициозный парень, полный решимости. Действительно хорош для ютьюбера», – говорил Сафар.

Джейк Боствик и Джейк Пол Фото: Instagram

Египтянин Ахмед Эль Биали (21-1 в боксе) считает Джейка атлетичным и мощным, но уверен, что его нельзя сравнивать с опытными профи. «Он кажется одновременно расслабленным и собранным, что действительно здорово. Джейк внимательно слушает Би Джея, искренне любит бокс и действительно верит в свои слова, не пустословит. Я уважаю это», – объяснял Эль Биали.

Единственное поражение в карьере египтянин потерпел от канадца Жана Паскаля – так вышло, что теперь и он в команде братьев Пол. Не так давно Паскаль бился за титулы с Сергеем Ковалевым и Дмитрием Биволом, а теперь готовит Логана и Джейка к денежным схваткам. Канадец считает, что Логан одареннее Джейка, но младший брат – более техничный. «Сначала я был похож на многих из тех, кто думал, что эти ребята – просто ютьюберы. Но быть с ними в лагере, видеть, что они упорно тренируются как боксеры мирового класса – я был удивлен», – признавался ветеран.

Пола продолжают ненавидеть, но он уже меняет мнение людей. Когда Джейк готовился к бою с Нейтом Робинсоном, промоутер Лу ДиБелла назвал блогера тупицей и заявил, что не понимает, зачем смотреть его бои. Перед боем с Вудли риторика ДиБеллы резко поменялась. «Есть причина, по которой Джейк Пол обладает звездной силой. Он умен и отлично жмет на нужные кнопки. Когда дело доходит до бокса, он проявляет больше уважения к этому виду спорта, чем большинство». В тот момент промоутер и Пол уже вели дела: клиент ДиБеллы, Аманда Серрано, подралась в карде турнира, где бились Пол и Вудли.

Джейк Пол и Тайрон Вудли Фото: Getty Images

Начало профессиональной карьеры Джейка Пола не постыдно. Да, Пол побил блогера, баскетболиста и двух бойцов ММА с борцовской базой, но вряд ли их уровень сильно отличается от тех, кого уничтожал сводный брат Тайсона Фьюри – общий рекорд семерых соперников – 17 побед, 230 поражений и пять ничьих.

Джейк Пол нацелен на громкие и продаваемые противостояния – уже сейчас он один из богатейших боксеров мира. «Я хочу устраивать исторические бои, а не драться с ноунеймами, на которых никто не будет смотреть. Мне нужны известные имена – не планирую заниматься этим спортом следующие 30 лет. Хочу устроить масштабные схватки, победить и свалить», – заявил Пол. Блогер уже заявил о планах потренироваться в команде Хабиба. Если это не очередная шутка, не исключено, что после бокса Джейк покорит и ММА.

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