Российский боксер Артур Бетербиев победил американца Маркуса Брауна на шоу в Монреале (Канада на арене Bell Centre.
36-летний Бетербиев нокаутировал соперника в девятом раунде и остался непобежденным, защитив титулы WBC и IBF в полутяжелом весе. В седьмом раунде Браун побывал в нокдауне.
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Победа над Брауном стала для Бетербиева 17-й в профессиональной карьере. Для Брауна это второе поражение при 24 победах.
А 18 декабря блогер-боксер Джейк Пол даст реванш бойцу UFC Тайрону Вудли. Пол круто боксирует, и его хейтят зря.
На прошлой неделе классной победой отметился Василий Ломаченко – он победил Ричарда Комми единогласным решением судей.
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