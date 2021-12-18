Воскольку ассоциация сменила аббревиатуру с AIBA на IBA, приняв при этом всеобъемлющий набор реформ управления, разработанный независимыми экспертами. В общей сложности 107 национальных федераций IBA приняли участие, с целью одобрить эти всеохватывающие изменения.

«Поскольку мы празднуем нашу 75-ю годовщину, я очень горжусь тем, как IBA быстро и всесторонне перестраивается для будущего. Прошёл всего год с тех пор, как я имел честь стать президентом IBA. Работая вместе, мы уже осуществили реформы, о которых раньше нельзя было и подумать», - сказал президент Умар Кремлев. «Мы не смогли бы добиться этого в одиночку. При подготовке мер, одобренных сегодня членами IBA, мы пользовались поддержкой ведущих независимых экспертов в области спортивной этики и корпоративного управления. И все это стало возможным только с помощью ресурсов, предоставленных нашим Генеральным партнером - Газпромом».

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Конгрессу была представлена обновленная информация о первой и третьей частях расследования о происходящем в боксе, проведенного профессором Ричардом Маклареном и его командой. Затем профессор Ульрих Хаас представил отчет Группы по реформе управления, ранее одобренный Советом директоров IBA. Отчет был одобрен национальными федерациями IBA, которые также единогласно одобрили ряд уставных поправок.

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Помимо прочих, в число поправок вошло создание нового Подразделения по обеспечению честности бокса, которое, как ожидается, начнет работать в течение 2022 года. Совет директоров будет сокращен с 28 членов до 18 после выборов, которые состоятся до 30 июня. Кандидаты на выборах будут подвергнуты обширной независимо проводимой проверке на соответствие требованиям. Ожидаются очень серьезные изменения в составе Совета, основанные на введении ограничений касательно сроков полномочий и более строгих критериях отбора.

Чтобы повысить коммерческую жизнеспособность IBA, была представлена новая визуальная идентификация, в основе которой лежит новая аббревиатура, а также был представлен новый логотип. IBA изменила свое полное название на «Международную ассоциацию бокса» в 2007 году, но сохранила свое прежнее сокращение AIBA, которое относилось к Международной ассоциации любительского бокса. Новый акроним знаменует собой новую главу в истории спорта, направленную на соблюдение высочайших стандартов честности и обеспечение того, чтобы у каждого боксера был шанс на честную борьбу.

«Всего три дня назад МОК дал свой последний совет IBA, который включал принятие реформ управления и диверсификацию наших источников доходов. Это показало, что мы уже были готовы добиться убедительного прогресса в этом направлении, а также свидетельствует о том, насколько далеко и быстро продвинулась IBA», - продолжил Президент Кремлев. «Мы делаем гораздо больше, чем простое проведение ощутимых улучшений в отдельных частях IBA. Мы меняем всю нашу культуру с расчетом на много лет вперед. Новая IBA, совместно со всеми, кто ее поддерживает, готова служить боксерам сегодня и завтра».

IBA также начала работу по определению весовых категорий и разработке олимпийской квалификационной системы на Олимпиаду в Париже 2024 года, при условии утверждения МОК.

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