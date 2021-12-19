19 декабря в Тампе (Флорида, США) прошел бой-реванш между 39-летним Тайроном Вудли, который известен по выступлениям в UFC, и популярным блогером Джейком Полом. Поединок окончился победой Пола в шестом раунде: он нокаутировал соперника.

В первом бою, проведенном в конце августа 2021 года, Джейк победил Тайрона раздельным решением судей (77-75, 75-77, 78-74).

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Сперва предполагалось, что соперником Пола станет младший брат Тайсона Фьюри – Томми Фьюри, но незадолго до поединка он снялся из-за травмы.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, провел 28 поединков, выиграл 19, в семи потерпел поражения. В апреле он официально был уволен из UFC. Для Джейка Пола этот бой стал пятым в карьере. В предыдущих четырех он победил Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона, Бена Аскрена и Тайрона Вудли.

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