Боец Тайрон Вудли устроил конкурс на самый смешной мем о своем падении после нокаута в бою против блогера Джейка Пола. Реванш, состоявшийся 19 декабря в Тампе (США), завершился победой ютьюбера в шестом раунде.

Автору самого смешного видео Вудли пообещал отправить 5 тысяч долларов – и сдержал слово. Деньги заработал пользователь инстаграма Крис Эшли. Он смонтировал ролик, как после нокаута Вудли проваливается под землю, летит в бездну и приземляется рядом со спящим Конором Макгрегором.

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