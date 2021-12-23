Боец Тайрон Вудли устроил конкурс на самый смешной мем о своем падении после нокаута в бою против блогера Джейка Пола. Реванш, состоявшийся 19 декабря в Тампе (США), завершился победой ютьюбера в шестом раунде.
Автору самого смешного видео Вудли пообещал отправить 5 тысяч долларов – и сдержал слово. Деньги заработал пользователь инстаграма Крис Эшли. Он смонтировал ролик, как после нокаута Вудли проваливается под землю, летит в бездну и приземляется рядом со спящим Конором Макгрегором.
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