Ютьюб-блогер Логан Пол заявил, что боксер Флойд Мэйуэзер не заплатил ему на поединок, который состоялся летом 2021 года.
В сторис инстаграма Пол выложил фото Флойда из Москвы и написал: «Заплати мне деньги, ведешь себя по-крысиному». Перед боем Логан заявил, что он получит 20 млн долларов плюс 10 процентов от PPV, а Мэйуэзеру полагаются 10 млн и 50 процентов PPV.
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