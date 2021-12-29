Ютьюб-блогер Логан Пол заявил, что боксер Флойд Мэйуэзер не заплатил ему на поединок, который состоялся летом 2021 года.

В сторис инстаграма Пол выложил фото Флойда из Москвы и написал: «Заплати мне деньги, ведешь себя по-крысиному». Перед боем Логан заявил, что он получит 20 млн долларов плюс 10 процентов от PPV, а Мэйуэзеру полагаются 10 млн и 50 процентов PPV.

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