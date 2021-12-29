Реванш блогера Джейка Пола и бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли собрал критически мало платных просмотров.

По информации автора DAZN Стивена Мюльхаузена, шоу не собрало даже 65 тысяч PPV. Мюльхаузен полагает, что причиной таких провальных показателей стали два фактора: во-первых, никто не хотел смотреть реванш, во-вторых, это был шестой турнир с платой за просмотр за полтора месяца. После первого поединка Пол заявил, что за просмотр заплатили 1,5 млн человек. Позже выяснилось, что реальный показатель был ближе к 500 тысячам.

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После нокаута в реванше Тайрон Вудли скинул фанату 5 тысяч долларов за мем о нем. Там очень смешно

Бокс Вудли кинул фанату 5 тысяч $ за мем о своем нокауте в бою с Полом 23/12/2021 В 08:46