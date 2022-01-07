Актер и певец Никита Пресняков провел боксерский поединок в поп-MMA-промоушне «Наше дело». Его соперником стал артист Алексей Панин. Панин был на 10 килограммов легче противника и вышел в ринг в защитном шлеме. Никита же появился в клетке без шлема и без футболки.
Пресняков быстро отправил Алексея в нокдаун, но дождался продолжения боя. Никита доминировал в поединке, наносил удары и с удивлением наблюдал, как Панин улетал на канвас даже без касания с кулаками соперника. Скандальный актер неожиданно взорвался панчами в конце первого раунда и только за счет этого дожил до гонга.
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На 37-й секунде второго отрезка Пресняков провел успешную двоечку и еще раз уложил противника на канвас. Панин не поднялся на ноги через 10 секунд, и рефери в ринге зафиксировал поражение нокаутом.
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Алексей Панин бросил вызов Никите 17 декабря, тогда промоутеры предложили им поединок одними ногами. Их бой утвердили в «Нашем деле» 2 января.
Пресняков – сын певцов Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего, а также внук певицы и актрисы Аллы Пугачевой.
Звезда поп-MMA Никита Джигурда уже назвал следующего соперника в клетке. Их вражда длится 13 лет.
А в Турции есть еще более дикая борьба. В ней мужчины обмазываются маслом и лезут друг к другу в штаны.
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