Бриджес провела лишь восемь профессиональных поединков, но этого достаточно, чтобы уделать по популярности других женщин-боксеров. Пока Аманда Серрано дерется в тени Джейка Пола, а Кларесса Шилдс распыляется на ММА, 35-летняя австралийка нашла другой способ прославиться.

Эбани регулярно разрывает сердца фанатов выходами на взвешивание в нижнем белье. Так она не только радует поклонников, но и подстегивает соперниц, а заодно бустит карьеру. Впервые Бриджес вышла в таком виде перед поединком с британкой Шеннон Кортни. Сопернице не понравилась выходка, но она ответила тем же и разделась на дуэли взглядов. «Думаю, я сломала интернет. Теперь время сломать лицо сопернице и забрать пояс», – сказала Бриджес перед поединком.

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Однако тот бой девушка из Австралии проиграла, а лицо расквасили именно ей – из-за жуткой гематомы она еле дожила до решения, потому что почти ничего не видела. Первое поражение в карьере должно было охладить пыл, но она не остановилась в агрессивном промо самой себя.

В сентябре 2021-го Эбани дралась в Лидсе с Майли Ганглофф из Франции. На взвешивании австралийка появилась в новом комплекте, к которому добавила интересный аксессуар на шее – шарф футбольного клуба «Лидс». Бриджес не просто флиртовала с местными фанатами – она действительно топит за команду. В ее инстаграме легко найти фотографии со стадиона «Элланд Роуд», а после победы над Кристал Хой в США девушка позировала в футболке с надписью в поддержку «Лидса».

Любимый игрок Бриджес – бразилец Рафинья. Дома австралийка ходит в футболке с его фамилией, а в твиттере называет игрока не иначе как «своим мальчиком». Спортсменка носит символику «Лидса» на экипировке, а недавно нанесла ее и на тело – набила цветок с эмблемы клуба.

На следующий день после боя с Ганглофф Эбани отправилась в бар Лидса Brotherhood, где посмотрела игру любимой команды. Она опубликовала фото в твиттере – на снимке видны портреты Тайсона Фьюри и Мохаммеда Али на стене. «Угадайте, где я?» – написала Бриджес. «Хороший выбор, думаем, нужно повесить новый холст», – отреагировал аккаунт бара. Похоже, австралийку уважают в английском городе.

Бриджес самоиронична. Она не скрывает, что грудь – творение хирургов, и готова шутить над этим. Один из подписчиков поинтересовался, лопнут ли импланты, если по ним сильно ударят – Эбани заявила, что грудь взорвется и утопит соперницу в силиконе. А недавно девушка вовсе сообщила, что привлекающая всех часть тела увеличилась после прививки. «Чертов Pfizer», – написала она под фото, где грудь занимает большую часть кадра. Когда Бриджес сделала операцию, ей пришлось сменить весовую категорию. «Силикон весит около килограмма, и нужно быть крупнее, чтобы выглядеть эстетично. Это один из недостатков. К счастью, я сильна для своего дивизиона», – говорила она.

Проблем с тем, чтобы смотреться крупно, у Бриджес не возникло – она начинала спортивную карьеру не в боксе, а в бодибилдинге, которым занялась в 18 лет. В этот вид спорта девушка пришла, чтобы найти себя – тинейджерские годы вышли крайне тяжелыми. Бойфренд умер, лучшая подруга покончила с собой, а сама Эбани связалась с плохой компанией и принимала наркотики. Помогла семья, которая направила девушку в спорт. Через восемь лет в бодибилдинге она вернулась в единоборства – в детстве Бриджес уже занималась кикбоксингом и тайским боксом, но никогда не участвовала в соревнованиях, потому что женские турниры были запрещены в Австралии.

Во время любительской карьеры боксера Бриджес училась. Она получила степень бакалавра математики, а затем степень магистра педагогики, став лучшей на курсе. Параллельно с карьерой в профи Эбани работает учителем в средней школе.

«Мне повезло, что я работаю в очень понимающей школе, которая поддерживает меня. Детям нравится, что я занимаюсь боксом. Когда я возвращаюсь после поединков, они приходят в восторг, задают 1000 вопросов, и первый урок немного непродуктивен, ха-ха. Здорово вдохновлять детей, и я всегда произношу мотивационные речи, как они это называют. Так что это того стоит, раз они видят во мне вдохновение. Школа не всегда связана с учебным планом и академическими знаниями – важно обучать молодых людей жизненным навыкам», – рассказывала Бриджес.

Эбани Бриджес Фото: Getty Images

Во время учебы на магистра девушка совмещала три работы и занималась боксом. Она работала барменом, репетитором и тренером по бодибилдингу. Бриджес спала четыре часа в сутки и жила три года без выходных. Иногда Эбани училась и репетиторствовала днем, работала в баре ночью, а затем снова шла на учебу. По выходным она готовила клиенток к соревнованиям по бодибилдингу, составляла планы питания и работала до 2-3 часов ночи. По словам Бриджес, сейчас ей становится плохо только от мыслей о том, как она прошла через все это.

Австралийка осознает, что ее соцсети растут не только благодаря уверенным выступлениям, а Эдди Хирн обещает титульный бой не из-за побед над малозначительными соперницами. «Я умею угождать толпе. Мне нравится красоваться на взвешивании. 90 процентов фанатов бокса – мужчины, так почему бы не сыграть на этом? Я собираюсь использовать то, что у меня есть, чтобы добиться успеха. Почему бы не гордиться телом, в которое я вложила 10 лет бодибилдинга?» – задавалась резонным вопросом девушка.

Эбани Бриджес Фото: Getty Images

Бриджес делает деньги на мужчинах из ничего. Самые неадекватные фанаты даже готовы покупать ее грязные вещи – один из британских поклонников купил грязные тренировочные носки за 600 евро. После того, как девушка сообщила об этом в твиттере, ее личные сообщения ломились от просьб выслать экземпляр. «Кому нужен OnlyFans, когда есть грязные носки», – заметила спортсменка.

Однако Бриджес хочет не просто срубить побольше кэша на сумасшедших мужиках. Она планирует популяризировать женский бокс в Австралии и стать народным чемпионом, как Артуро Гатти или Микки Уорд. Не стоит ждать, что Эбани пойдет по пути Кларессы Шилдс и перейдет в ММА – об этом девушка заявила вполне категорично. «Жаль разочаровывать всех фанатов, но могу гарантировать на 100%, что не уйду в ММА. Единственное место, где буду бороться, – это спальня», – заявила австралийка.

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