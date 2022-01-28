На 49-м году жизни умер украинский боксер Владимир Вирчис.
Бывший супертяжеловес покончил с собой. С 2003 по 2004 год Вирчис носил пояса интерконтинентального чемпиона IBF, а с 2005 по 2006 украинец был чемпионом по версии WBO. В мае 2007-го Вирчис победил итальянца Паоло Видоца и завоевал титул чемпиона Европы EBU. Всего в профессиональной карьере украинского спортсмена было 28 профессиональных поединков, в которых он победил 26 раз.
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Источник: Champion.com.ua.
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