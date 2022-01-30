Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик обратился к обладателю пояса WBC Тайсону Фьюри.

Украинский боксер опубликовал видео в сторис инстаграма – на ролике Усик прокатился на коне. «Фьюри, я тебя оседлаю так же», – сказал боксер.

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Поединок Фьюри и Усика пока откладывается: Энтони Джошуа и Диллиан Уайт отказались от отступных. Теперь Усику предстоит реванш с Джошуа, а Фьюри подерется с Уайтом.

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