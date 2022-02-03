Младший сын легендарного боксера Кости Цзю, Никита, проведет дебютный бой в профессионалах.
2 марта Никита Цзю выступит в главном поединке шоу Fox Sports Australia в Брисбене. Цзю встретится с австралийцем Аароном Сталем в шестираундовом бое среди юниоров в среднем весе. Сталь провел три поединка – в двух он победил, а один свел вничью. В соглавном событии вечера бывший претендент на титул Деннис Хоган сразится с Уэйдом Райаном за временным титул IBO среди юниоров в среднем весе.
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В марте 2021-го Деннис Хоган проиграл старшему брату Никиты, Тиму Цзю. Угловым ирландца пришлось выбрасывать полотенце.
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Тим Цзю рубится за серьезные гонорары. Ему уже предлагали 1 млн долларов за бой.
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