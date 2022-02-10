Популярный ютубер и боксер Джейк Пол сообщил, что его брал Логан подал в суд на Флойда Мэйуэзера.

Иск связан с невыплаченным гонораром за выставочный поединок, который состоялся в июне 2021 года. Перед боем Логан заявил, что его гонорар – 20 миллионов долларов плюс 10 процентов от PPV, а Мэйуэзеру полагаются 10 миллионов и 50 процентов PPV.

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«Он действительно не заплатил Логану. Есть иск, который был подан на прошлой неделе или пару недель назад. Они давят на него как юридически, так и за кулисами, но для Флойд Мэйуэзер смущается, что у него недостаточно денег, чтобы заплатить моему брату», – сказал Джейк на пресс-конференции в Лондоне.

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Неизвестно, как далеко зашло судебное разбирательство, поскольку других подробностей в открытом доступе еще нет. Мэйуэзер пока никак не ответил на выдвинутые обвинения.

Источник: The Mirror

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