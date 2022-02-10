Мексиканский боксер Сауль Альварес ведет переговоры о проведении двух поединков.
Компания Matchroom Boxing Эдди Хирна пытается договориться с Канело о схватках с российским чемпионом WBA Дмитрием Биволом, а вторым соперником мексиканца может стать казахстанец Геннадий Головкин. По новому контракту за два боя Альварес получит до 74 млн евро.
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В поединке с Биволом на кону будет стоять титул российского боксера в полутяжелом весе. Ожидается, что бой состоится 7 мая. Трилогия с Головкиным планируется 17 сентября, этот бой состоится во втором среднем весе.
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Источник: ESPN.
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