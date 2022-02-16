Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйуэзер ответил на обвинения блогера Логана Пола, который заявил, что Флойд до сих пор не заплатил за выставочный поединок.

«Всему свое время. Для них это реальные деньги, мне нравятся блогеры. Но для получения оплаты за платные трансляции нужно время. Ничего не происходит быстро. Я до сих пор собираю чеки за бои, которые были семь или восемь лет назад. Наслаждайтесь самым большим гонораром, который когда-либо получали в своей жизни!» – сказал Мэйуэзер.

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Источник: The Pivot Podcast.

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