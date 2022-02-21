Невероятная ситуация произошла во время вечера профессионального бокса Polsat Boxing Promotions 5 во Вроцлаве. Перед боем поляка Никодема Ежевского с немцем казахского происхождения Артуром Манном зазвучал гимн Германии, но времен… Третьего рейха. Произведение сохранилось до наших дней, но с существенными изменениями. Оно поется с третьего куплета, а во Вроцлаве включили с первого.

Это вызвало возмущение в соцсетях. К примеру, Матеуш Борек прокомментировал ситуацию в твиттере так: «Тот, кто включал или, вернее, проверял гимны, которые будут играть в зале во Вроцлаве перед боем Ежевский против Манна, никогда не должен делать это снова».

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Победа в 10-раундовом поединке единогласным решением судей со счетом 96:94, 97:93, 98:92 досталась Артуру Манну.

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Источник: sparkchronicles.com.

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