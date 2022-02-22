Актер Арнольд Шварценеггер и блогер Логан Пол объявили о создании турнира по пощечинам Slap Fighting Championship. Шварценеггер и Пол будут ведущими – они приглашены для продвижения мероприятия.
«Мне нравится эта абсурдность и идея, что два парня могут просто стоять друг напротив друга, хлестать друг друга по лицу и смотреть, кто упадет первым. Мне смешно. Это реальный ивент? Что за дичь этот спорт?» – сказал Логан Пол во время подкаста с Шварценеггером.
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«Я знаю, что мы отлично проведем время, наблюдая за соревнованиями по пощечинам, до тех пор, пока по щекам не дадут нам», – пошутил Арни.
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На турнире выступит супертяжеловес Давид Залевский, который в октябре так сильно ударил стронгмена Артура Вальчака, что тот получил черепно-мозговую травму и позже скончался в возрасте 46 лет. Мероприятие состоится 5 марта в рамках ежегодного спортивного фестиваля Арнольда Шварценеггера в Коламбусе. Турнир покажут транслироваться на ютьюб-канале Пола и стриминговом сервисе Fanmio.
В январе Шварценеггер попал в автомобильную аварию и вызвал переворот другого автомобиля – пострадала девушка.
Логан Пол подал в суд на Флойда Мэйуэзера из-за денежного долга за выставочный боксерский поединок – Флойд объяснил, в чем дело.
Источник: USA Today.
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