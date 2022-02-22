Актер Арнольд Шварценеггер и блогер Логан Пол объявили о создании турнира по пощечинам Slap Fighting Championship. Шварценеггер и Пол будут ведущими – они приглашены для продвижения мероприятия.

«Мне нравится эта абсурдность и идея, что два парня могут просто стоять друг напротив друга, хлестать друг друга по лицу и смотреть, кто упадет первым. Мне смешно. Это реальный ивент? Что за дичь этот спорт?» – сказал Логан Пол во время подкаста с Шварценеггером.

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«Я знаю, что мы отлично проведем время, наблюдая за соревнованиями по пощечинам, до тех пор, пока по щекам не дадут нам», – пошутил Арни.

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На турнире выступит супертяжеловес Давид Залевский, который в октябре так сильно ударил стронгмена Артура Вальчака, что тот получил черепно-мозговую травму и позже скончался в возрасте 46 лет. Мероприятие состоится 5 марта в рамках ежегодного спортивного фестиваля Арнольда Шварценеггера в Коламбусе. Турнир покажут транслироваться на ютьюб-канале Пола и стриминговом сервисе Fanmio.

Источник: USA Today.

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