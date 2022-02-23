Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон рассказал о том, как смерть матери повлияла на его карьеру в боксе.
«Знаешь, одна из лучших вещей, которые когда-либо случались со мной – это то, что моя мать умерла. Потому что мать постоянно заботилась обо мне как о младенце. Я бы ни за что не ввязался в уличную драку и не научился постоять за себя», – заявил Тайсон в подкасте Шеннона Шарпа Club Shay Shay.
Ad
Мать Железного Майка, Лорна Тайсон, умерла от рака в 1982 году – за три года до того, как он стал профессиональным боксером. На счету Тайсона 50 побед и шесть поражений на профессиональном уровне.
Бокс
Шварценеггер и Логан Пол проведут турнир по лещам
Другая легенда прошлого, Арнольд Шварценеггер, проведет турнир по лещам вместе с Логаном Полом.
Кстати, сам Железный Майк не против подраться с Джейком или Логаном Полом. Мотивация Тайсона очевидна.
Источник: Marca
Бокс
Немецкому боксеру перед поединком включили гимн Третьего рейха
Бокс
Флойд объяснил, почему не заплатил Логану Полу за бой
Реклама
Ad
Реклама
Ad