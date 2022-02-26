Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов дебютировал в профессиональном боксе с победы над нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.
Бой прошел в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Он продлился четыре раунда и закончился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Для 41-летнего экс-чемпиона по версии WBF и WBC Continental Americas это 10-е поражение при 36 победах.
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