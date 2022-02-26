Чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес подписал контракт на два боя с DAZN.
7 мая Альварес встретится с российским чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом. В случае победы Альварес проведет бой с представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Поединок может пройти 17 сентября, но официальной информации по этому бою пока нет.
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Бивол и Канело уже подтвердили, что их поединок состоится. «Дата моего следующего боя и следующей защиты титула WBA, наконец, объявлена, впереди много работы», – написал российский боксер. «Это случится! Я буду драться 7 мая против Дмитрия Бивола», – сообщил Альварес.
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Ранее сообщалось, что по новому контракту за два боя Альварес получит до 74 млн евро, а в поединке с Биволом на кону будет стоять титул российского боксера в полутяжелом весе.
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А двумя днями ранее Александр Емельяненко сошелся с Джеффом Монсоном в поединке на голых кулаках.
Источник: Boxing Scene.
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