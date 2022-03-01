Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри посетил пресс-конференцию, посвященную поединку против Диллиана Уайта, который отсутствовал на мероприятии.

Фьюри не отказался от официальной процедуры дуэли взглядов и провел стердаун с пустым местом, где должен был стоять его оппонент.

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