Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что завершит карьеру после титульного поединка с Диллианом Уайтом.

«Это последний бой в моей карьере, после которого я уйду в отставку. 150 миллионов долларов в банке, здоровый, молодой, я собираюсь купить огромную яхту за границей. Я ухожу, это мой последний поединок, с меня хватит», – сказал Фьюри.

Ad

Бой Фьюри – Уайт состоится 23 апреля на «Уэмбли». Ранее Тайсон провел дуэль взглядов с пустотой – соперник просто не пришел.

Бокс Фьюри устроил дуэль взглядов с пустым местом. Соперник не пришел 3 ЧАСА НАЗАД

Источник: Daily Mail.

Бокс Бой Канело и Бивола назначен. Боксеры подтвердили 26/02/2022 В 07:36