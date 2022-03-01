Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что завершит карьеру после титульного поединка с Диллианом Уайтом.
«Это последний бой в моей карьере, после которого я уйду в отставку. 150 миллионов долларов в банке, здоровый, молодой, я собираюсь купить огромную яхту за границей. Я ухожу, это мой последний поединок, с меня хватит», – сказал Фьюри.
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Бой Фьюри – Уайт состоится 23 апреля на «Уэмбли». Ранее Тайсон провел дуэль взглядов с пустотой – соперник просто не пришел.
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Фьюри добился величия благодаря корням. Тайсон страдает от расизма, таскает фургоны и следует цыганскому ритуалу.
Источник: Daily Mail.
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