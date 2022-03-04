Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев проведет поединок с китайцем Мэном Фаньлуном 14 сентября в Лос-Анджелесе.

Бой станет главным событием шоу промоутерской компании Triller Fight Club и пройдет в промежуточном весе 83,9 кг. Изначально планировалось, что поединок состоится 12 марта.

Ad

Бокс Фьюри объявил, что завершит карьеру после боя с Уайтом 01/03/2022 В 20:41

Источник: Boxing Scene.

Бокс Фьюри устроил дуэль взглядов с пустым местом. Соперник не пришел 01/03/2022 В 17:53