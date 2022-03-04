Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев проведет поединок с китайцем Мэном Фаньлуном 14 сентября в Лос-Анджелесе.
Бой станет главным событием шоу промоутерской компании Triller Fight Club и пройдет в промежуточном весе 83,9 кг. Изначально планировалось, что поединок состоится 12 марта.
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Последний раз Ковалев (34-4-1) дрался в ноябре 2019 года, когда нокаутом проиграл Канело. Следующий бой Альварес проведет также против русского.
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У Ковалева есть личный фанат. Он бывший президент США и считает Сергея фантастическим.
Источник: Boxing Scene.
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