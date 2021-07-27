Марокканский боксер-тяжеловес Юнес Баала проиграл новозеландцу Давиду Ньике в поединке олимпийского турнира в Токио.

В третьем раунде 1/8 финала Баала укусил соперника, но рефери из Шри-Ланки Нелка Тампу не увидел момент, и потому бой продолжился.

Давид Ньике победил Баалу единогласным решением судей. Новозеландец забрал все три раунда.

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в 1/8 финала победил алжирца Абдельхафида Бенчабла.

Летние Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

Бокс Гассиев победил нокаутом и взял пояс WBA Asia – зацени видео 23/07/2021 В 07:04

Бокс Бился с пулей в плече, убил жену. Падение легенды Аргентины 20/07/2021 В 10:43