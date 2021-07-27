Марокканский боксер-тяжеловес Юнес Баала проиграл новозеландцу Давиду Ньике в поединке олимпийского турнира в Токио.
В третьем раунде 1/8 финала Баала укусил соперника, но рефери из Шри-Ланки Нелка Тампу не увидел момент, и потому бой продолжился.
- Давид Ньике победил Баалу единогласным решением судей. Новозеландец забрал все три раунда.
- Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в 1/8 финала победил алжирца Абдельхафида Бенчабла.
- Летние Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.
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