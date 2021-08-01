Российский боксер Имам Хатаев стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 81 кг.
Он уступил в полуфинале британцу Бенджамину Уиттакеру раздельным решением судей и взял бронзу – в турнире боксеров третье место присуждается полуфиналистам автоматически. В четвертьфинале Хатаев победил представляющего Испанию Газимагомеда Джалидова.
- В боксе разыгрывается 13 комплектов наград.
- Медаль Хатаева – первая для России 1 августа.
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